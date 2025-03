Realizzare un futuro fatto non solo di servizi, ma anche di inclusione lavorativa, per garantire una migliore qualità della vita alle persone con disabilità.

Il lavoro, infatti, è un diritto-dovere che deve essere garantito a tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità, ma, nonostante i progressi compiuti, il mondo del lavoro rimane per molti un obiettivo difficile da raggiungere, soprattutto per coloro che, a causa di pregiudizi e stereotipi, non vengono considerati come persone capaci di dare un contributo significativo alla vita sociale e professionale: anche Palermo, con l’Anffas day, celebra la “XVIII Giornata Nazionale sulle Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo”, che quest’anno ha per titolo “Lavoro ergo sum”, proprio per sottolineare il grande tema del diritto al lavoro per le persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo.

La manifestazione sarà una vera e propria “maratona”, in programma venerdì 28 marzo, dalle 9.30 alle 18, nei locali di Anffas Palermo, in via Imperatore Federico 76, durante la quale ci sarà un collegamento con l’evento promosso da Anffas nazionale: parteciperanno le famiglie, i collaboratori, i volontari e gli associati.

Durante la giornata sono previsti diversi momenti di confronto, dibattito e discussione, con testimonianze di famiglie, persone con disabilità e del team di Anffas Palermo.

In apertura, dalle 9.30, insieme ad Antonio Costanza, neo presidente regionale di Anffas Sicilia, sarà presente l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo, Rosi Pennino.

“Un appuntamento importante – sottolinea Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia – che quest’anno sarà incentrato sul tema del lavoro. Un tema di forte interesse e impatto sociale in questo periodo storico, e non solo, per le persone con disabilità intellettiva: focus della giornata sarà la persona, al centro le sue potenzialità, le sue risorse, la possibilità di scegliere il lavoro che ci completi, che possa contribuire alla nostra vita di qualità e che ci restituisca quel senso di Comunità di cui tutti abbiamo bisogno”.

La “Giornata Nazionale delle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo” si celebra, ogni anno, il 28 marzo e coincide con il 67° anniversario della fondazione di Anffas, l’associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo. Era il 28 marzo 1958, infatti, quando Maria Luisa Menegotto, mamma di un bambino con disabilità, fondava a Roma insieme ad altri dieci genitori “su un angolo di scrivania in un seminterrato”, l’Anffas, con l’obiettivo di cambiare la società, di ottenere diritti, pari opportunità e inclusione.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook di Anffas Palermo e di Anffas Nazionale.





Luogo: Anffas Palermo, via Imperatore Federico , 76, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 28/03/2025

Data Fine: 28/03/2025

Ora: 09:30

