Il Movimento Politico “Partiamo da Qui” compie un primo, significativo passo nei quartieri di Messina, rafforzando la propria presenza nei territori attraverso l’assegnazione di due importanti incarichi. Angela Previte e Tindara Bombara sono state nominate responsabili rispettivamente della II e III Circoscrizione, avviando un percorso di radicamento che parte dalle periferie e punta a costruire una politica realmente vicina ai cittadini.

La II Circoscrizione – che comprende quartieri come Pistunina, Contesse e San Filippo – sarà guidata da Angela Previte, con esperienza in ambito amministrativo-contabile e una lunga attività presso l’IACP di Messina. Oggi operativa nel settore del patronato, ha deciso di impegnarsi direttamente nei bisogni del territorio: «In questo modo posso offrire assistenza concreta e professionale alla comunità. Credo in una politica che parte dai problemi quotidiani e dalle periferie della città».





Alla guida della III Circoscrizione – che include le zone di Gazzi, Camaro e Provinciale – va Tindara Bombara, già coordinatrice dei servizi CAF e patronato nella sede di via Liguria. Figura molto presente e riconosciuta nel territorio, da mesi è punto di riferimento per decine di famiglie: «Essere presenti ogni giorno con ascolto e azioni concrete è il mio obiettivo. Questo incarico rappresenta un’occasione per trasformare l’ascolto in azione, per dare voce a chi vive i quartieri».

Il Presidente del Movimento, Avv. Ninni Petrella, sottolinea il significato profondo di queste nomine: «Questo è per noi il primo passo nei quartieri della città. Partiamo dalla base, da dove nascono i veri bisogni, per costruire una politica che sia prossima, concreta e partecipata. Angela e Tindara, con la loro esperienza e umanità, incarnano perfettamente la nostra visione: servizi reali, ascolto quotidiano e presenza costante. È così che vogliamo ricostruire il rapporto tra politica e cittadino, a partire da Messina».

