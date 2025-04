La cantante messinese Angelica Rossi è stata selezionata per partecipare agli Incontri Artistici, prima fase del prestigioso Premio Mia Martini, in programma a Scalea (Cosenza) dal 23 al 25 aprile. La kermesse, ideata dal regista e patron Nino Romeo, celebra da oltre trent’anni la memoria e il talento di Mia Martini, offrendo una vetrina nazionale ai migliori giovani interpreti del panorama musicale italiano.

Angelica porterà sul palco il brano “Ali per guardare, occhi per volare” dei Pooh, un’intensa e sofisticata cover tratta dall’album Stop del 1980. Una scelta non scontata, motivata dall’interprete con parole che testimoniano consapevolezza artistica e sensibilità musicale: “È uno dei brani meno eseguiti dal vivo nei concerti dei Pooh, ma molto amato da Facchinetti, che lo utilizza spesso nei soundcheck per scaldare la voce. Il titolo stesso evoca un’immagine di libertà poetica e il testo è altrettanto profondo. È un pezzo vocalmente impegnativo, con salti d’ottava che rappresentano una sfida importante. Per chi ama cantare, interpretarlo è una prova esaltante”.





Classe 2008, Angelica Rossi si è distinta negli ultimi anni per una vocalità sorprendente, duttile ed elegante. È attualmente iscritta al Triennio Accademico dei corsi di canto Vocalize presso il Centro Studi CDR di Messina, dove è seguita dal maestro Giuseppe Italiano. La sua formazione tecnica è improntata all’estensione di registro e alla padronanza timbrica, con particolare attenzione alla gestione della voce nel falsetto e nella voce piena, caratterizzandosi per l’estensione, la brillantezza e la risonanza della sua emissione vocale. Il suo repertorio spazia dal pop al pop-rock, con sfumature jazz e uno stile interpretativo ricercato e sempre in evoluzione.

Nel suo percorso artistico ha collezionato numerosi riconoscimenti e partecipazioni a eventi e concorsi di rilievo, tra cui “Voce del Mediterraneo” e il talent “Stelle in Musica” (entrambi vinti nel 2023), oltre a esibirsi in manifestazioni come Cinema Taormina, Miss Grand International Catania e al festival Genz al Palacultura di Messina, confermandosi come una delle promesse più interessanti del panorama siciliano.





In caso di superamento della prima fase, Angelica Rossi accederà alla successiva selezione tramite voto online. Come previsto dal regolamento del premio, in questa occasione si dovrà presentare un brano inedito, che per la cantante messinese è già pronto. Il titolo del pezzo è “Com’è possibile”: un’intensa ballata che esplora le sfumature più profonde dell’amore e della sua evoluzione nel tempo. Il brano è stato scritto da Mirko Tommasi, autore per nomi del calibro di Alessandra Amoroso, Valerio Scanu e Alice Paba, con musica e produzione affidate a Alessandro Magnisi (fondatore della T Records di Messina e autore degli inni ufficiali dell’FC Messina e della squadra di pallavolo Akademia Sant’Anna) e Stefano Matranga, compositore e autore di colonne sonore per il cinema, come l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi”, “Amici per caso” di Max Nardari, “Malamore” di Francesca Schirru per Rai Cinema.

Sostenuta dal manager musicale Armando Ruggeri, dall’Agenzia Karamella di Giovanni Grasso, dal Direttore Artistico Mario Barresi e dal vocal coach Giuseppe Italiano, Angelica Rossi si prepara a vivere un nuovo, emozionante capitolo della sua carriera, con la consapevolezza che ogni palco è un’occasione per crescere e far vibrare la propria voce nel cuore del pubblico.

