Palermo. In occasione dell’anniversario della scomparsa di Biagio Conte, la Uil Sicilia lo ricorda con profonda commozione. “La sua vita è stata un esempio di solidarietà, dedizione e coraggio. Valori che rappresentano un punto di riferimento per chi ogni giorno si impegna nella difesa della dignità e dei diritti delle persone e dei lavoratori”, afferma la stessa segretaria generale, Luisella Lionti, che aggiunge: “Questo sindacato condivide e intende custodire il suo messaggio continuando a promuovere un’idea di società più giusta e inclusiva”.

