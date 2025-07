E’ stata annullata la giornata dedicata a Camilleri che il Castelbuono Jazz Festival aveva dedicato allo scrittore, per il prossimo primo agosto, a Castelbuono, nell’ambito della 28esima edizione della rassegna.

“Era prevista da ben 8 mesi – spiegano gli organizzatori – un’intera giornata di lavori dedicata alle celebrazioni del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, in collaborazione con il Camilleri fans club. Incontri, dibattiti, molti ospiti, momenti di teatro, installazioni e pure un concerto finale con un’orchestra jazz (musica tanto amata dal maestro). Un progetto approvato nello scorso gennaio dal Fondo Camilleri e pubblicizzato a livello nazionale ed internazionale dallo stesso Fondo”.

Il Comune di Castelbuono, ente organizzatore del Festival, presentava dunque richiesta

all’assessorato regionale Beni Culturali per la copertura dei costi previsti ed in seconda battuta alla soprintendenza dei beni culturali di Agrigento ente designato dall’assessorato al fine della gestione delle somme stanziate esclusivamente per i progetti siciliani approvati dalla famiglia Camilleri e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Andrea Camilleri.

“Purtroppo la soprintendenza di Agrigento – proseguono gli organizzatori – ha fatto altre scelte escludendoci. Ad oggi, nessuna comunicazione di finanziamento è pervenuta in merito al progetto, costringendoci, nostro malgrado, a disdire quanto già programmato.

Ci dispiace molto anche se il mio affetto personale nei confronti di Andrea Camilleri e la mia stima nei confronti della famiglia è e resterà indissolubile. La cosa che mi dispiace è che coloro che gestiscono la cosa pubblica spesso non si rendono conto che realizzare un progetto serio richiede molto tempo e dunque ad oggi sarebbe impossibile mettere in pratica ciò a cui avevo pensato otto mesi fa. Non era soltanto un progetto su carta ma era stato tutto verificato con ospiti, artisti e quant’altro”, concludono gli organizzatori del Castelbuono Jazz Festival.





