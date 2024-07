La Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, sede di Palermo, ha aperto le iscrizioni per tutti i suoi Cicli di Studio per l’Anno Accademico 2024-2025.

La Facoltà Teologica offre piani formativi differenti:

– per chi desidera una formazione teologica scientifica ed approfondita;

– per chi vorrebbe diventare Insegnante di Religione Cattolica presso le Scuole di ogni ordine e grado.

Per il secondo ciclo di studi universitari è indicato l’Istituto Superiore di Scienze Religiose che prevede:

– ciclo triennale con titolo di studio Baccalaureato in Scienze Religiose (Laurea);

– ciclo di Licenza (2 anni) con titolo di Licenza in Scienze Religiose (Laurea magistrale).

Per tutti i laici che invece desiderano una preparazione teologica pari e non inferiore a quella dei futuri presbiteri, è indicato il Ciclo Istituzionale (5 anni) con:

– Titolo di studio Baccalaureato in Teologia (Laurea);

– Ciclo di Licenza (2 anni), da conseguire dopo il Baccalaureato, con titolo di studio di Licenza in sacra Teologia (Laurea magistrale).

La Facoltà Teologica, inoltre, offre un corso inter-ateneo (2 anni), in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, che eroga un titolo congiunto di Licenza e di Laurea Magistrale (LM-64) in “Religioni e Culture”.

Per informazioni sui Piani di Studio e per le iscrizioni ai Corsi, consultare la pagina web dedicata, cliccando sul seguente link:

Storia della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia:

La Congregazione per l’Educazione Cattolica con il Decreto n. 138-80-46, in data 8 dicembre 1980, eresse canonicamente la «Facoltà Teologica di Sicilia» con sede a Palermo e fissò l’inizio dell’attività didattico-scientifica al 1° ottobre 1981.

Nel 1997 la Facoltà ha istituito in Roma, in collaborazione con l’Arciconfraternita «S. Maria Odigitria», il Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia.

La Facoltà collabora con gli altri Centri di studi ecclesiastici, con le Università civili e con le Istituzioni culturali, specialmente siciliane, per le attività coerenti con le proprie finalità. Essa istituisce centri di ricerca afferenti alla propria prospettiva teologica e alle proprie finalità.

La Facoltà, centro accademico di ricerca e di insegnamento delle Chiese di Sicilia, coltiva le scienze teologiche e le discipline attinenti in giusta libertà accademica e nel pieno rispetto del Magistero della Chiesa, essa si assegna la prospettiva ecclesiologica come speciale caratterizzazione del suo insegnamento e della sua ricerca.

Si propone le attività scientifico-teologiche necessarie e utili alla vita delle comunità ecclesiali siciliane; e il rilievo e la promozione della cultura cristiana di Sicilia.

Pubblica la rivista «Ho Theològos» e collezioni di testi e di studi sulla «Cultura Cristiana di Sicilia», e sulle scienze teologiche. Organizza Congressi scientifici su temi relativi ai suoi insegnamenti specialistici e alle ricerche programmate.

