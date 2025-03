Palermo 19 marzo 2025 – Nasce alla Cgil Palermo lo sportello per i “diritti delle persone con disabilità”. Sarà aperto ogni martedì dalle 15 alle 18 presso la sede dell’Inca Cgil Palermo, in via a Giovanni Meli 7.

Lo sportello, coordinato da Calogero Audino, responsabile dipartimento politiche per le disabilità, ha lo scopo di fornire informazioni e consulenze alle persone con disabilità e alle loro famiglie, orientando verso l’accesso a tutte le misure e ai servizi disponibili in città in materia di disabilità, fragilità, assistenza socio assistenziale, agevolazioni e bonus, barriere architettoniche, turismo accessibile senza barriere.

“In sinergia con le categorie della Cgil e con il sistema dei servizi e delle strutture collaterali, vogliamo dare risposte alle esigenze delle persone con disabilità e allo stesso tempo conoscere i nuovi bisogni per trasformarli in rivendicazioni”, dichiarano Calogero Audino, responsabile dello sportello, la segretaria Cgil Palermo Laura Di Martino e il segretario Spi Cgil Palermo Giuseppe Guarcello.

“Lo sportello – aggiungono Audino, Di Martino e Guarcello – è un ulteriore strumento che la Cgil di Palermo mette in campo per rendere ancora più efficaci le sue politiche a difesa dei diritti delle persone con disabilità. La disabilità non è la persona, ognuno ha il diritto di poter vivere la propria vita senza barriere, secondo i principi di pari opportunità e di non discriminazione, per la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società della persona disabile e della sua famiglia”.

Inoltre, all’interno della stessa sede – informa il direttore dell’Inca Cgil Palermo Valerio Lombardo – è assicurata l’assistenza e la consulenza, con personale qualificato, per l’avvio di pratiche per invalidità, accompagnamento, permessi legge 104 e per tutti i sevizi legali alla disabilità, con l’ausilio di medici e di legali, sia a carattere socio assistenziale che previdenziale”.





