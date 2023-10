“Quello che sta accadendo in Israele non può definirsi semplicemente come un attacco terroristico ma è una vera dichiarazione di guerra da parte della dittatura militare di Hamas che rischia di avere, purtroppo, drammatiche conseguenze per il mondo intero. Chiediamo dunque alla Regione Siciliana, agli Enti locali ed alle Università della Sicilia di esporre o proiettare la bandiera di Israele sulle facciate dei loro palazzi in segno di solidarietà verso lo Stato di Israele e dei suoi cittadini”. Lo dicono i rappresentanti dell’associazione “Italia-Israele” della Sicilia (Alice Anselmo presidente dell’associazione di Palermo, Nazzarena Condemi presidente dell’associazione di Caltanissetta e Antonio Danese presidente dell’associazione di Catania) che rivolgono un appello al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, ai sindaci sindaci della Sicilia ed ai rettori delle Università di Palermo, Catania, Enna e Messina.

“Nell’esprimere la più profonda vicina al popolo israeliano, al suo esercito ed alle sue istituzioni – aggiungono – le associazioni Italia-Israele di Sicilia aderenti alla federazione nazionale Italia-Israele chiedono a tutte le istituzioni regionali di condannare questo attacco terroristico e di dimostrare la propria vicinanza al popolo israeliano”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.