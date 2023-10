“Con l’approvazione in Consiglio comunale del Bilancio di Previsione, questa sera, si scrive un nuovo capitolo per il futuro di Monreale. Ora si può ripartire e guardare con maggiore serenità al domani, dopo tanti sacrifici compiuti dai cittadini e dall’amministrazione comunale conseguenti alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ringrazio i consiglieri comunali che con grande senso di responsabilità hanno votato un atto vitale per la città. Insieme al sindaco e all’amministrazione comunale abbiamo dimostrato che con il lavoro e la serietà si può affrontare qualsiasi difficoltà e superarla”.

È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio comunale di Monreale, deputato regionale di FdI, Marco Intravaia dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte dell’Aula questa sera.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.