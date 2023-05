“È con grande soddisfazione che accolgo l’emendamento approvato alla Camera, nel decreto cosiddetto “Bollette”, che estende la stabilizzazione anche al personale tecnico e informatico impegnato durante l’emergenza Covid-19. L’impegno di Fratelli d’Italia verso questi lavoratori, già emerso nel decreto Milleproroghe, ha dato i suoi frutti. L’emendamento che porta la firma del collega di partito Francesco Ciancitto, cui vanno i miei ringraziamenti di vero cuore, insieme ad altri, è stato seguito con attenzione da tutti i Parlamentari di Fratelli d’Italia.Si mette fine ad un’ingiusta discriminazione tra lavoratori che, nel periodo della pandemia, hanno reso un servizio prezioso al paese, mettendo a rischio la loro vita.

Auspico, pertanto, che nel percorso di stabilizzazione, tracciato dall’assessorato regionale alla Salute, si preveda subito l’inserimento del personale tecnico ed informatico, in aggiunta a già quanto fatto per quello amministrativo. Ribadisco che è necessario trovare un’adeguata soluzione in alcune Asp, ad esempio Palermo, dove questi lavoratori, nonostante la normativa nazionale, hanno visto concludere i loro rapporti di lavoro al 28 febbraio. Faccio un appello affinché si convochi subito un tavolo per individuare le effettive necessità di personale, guardando alle nuove esigenze che la riforma della medicina territoriale e di prossimità richiede”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia in merito all’approvazione alla Camera dei Deputati dell’emendamento che consente la stabilizzazione di personale tecnico ed informatico. Intravaia si è molto speso in questi mesi affinché tutti i lavoratori che erano stati impegnati nella sanità durante il periodo Covid potessero continuare a lavorare nelle more della stabilizzazione.

