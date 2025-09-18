Palermo 18 settembre 2025 – “Speriamo finalmente di vedere i progetti del Piano Triennale realizzati in opere pubbliche utili e in tempi brevi e nel rispetto di leggi e contratti. Purtroppo l’esperienza degli anni passati ci insegna che spesso i piani triennali sono stati per tanti palermitani piani di carta e basta. Pagine di libri di sogni. Speriamo bene”.

Lo dichiara il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo commentando il via livera dell’aula al programma che guiderà gli investimenti infrastrutturali della città di Palermo per i prossimi anni.

