Apre le porte lunedì 10 novembre a Gela il primo sportello di ascolto di “EsserCi”, progetto selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Un intervento che, per 42 mesi, sarà presente e interverrà con azioni concrete nella zona a sud di Caltanissetta, in modo particolare nei Comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Riesi.

Capofila del progetto è l’associazione Arci “Le Nuvole”, nella cui sede di via Maurizio Ascoli 30, dalle 15 alle 17.30, al momento di ogni lunedì, sarà presente un’equipe multidisciplinare pronta ad ascoltare e prendere eventualmente in carico i minori e gli adolescenti di età compresa tra i 10 e i 18 anni.

«Partiamo a Gela, ma a breve saranno aperti anche gli altri tre sportelli – afferma Luciana Carfì, presidente del circolo Arci “Le Nuvole” – entrando, così, nel vivo del progetto. Teniamo a sottolineare che i ragazzi si potranno rivolgere a noi scrivendo alla mail esserCi@gmail.com, sapendo che garantiremo la loro privacy. È chiaro che, essendo minori, avremo bisogno dell’autorizzazione dei genitori, figure fondamentali nella vita dei ragazzi e con i quali attiveremo percorsi volti a prendere in carico tutta la famiglia. Un percorso che si farà insieme, per rompere quelle dinamiche che si innescano quando il malessere di un singolo componente travolge anche gli altri familiari».

Fondamentale il ruolo che avranno gli sportelli di ascolto che si apriranno a Gela, Mazzarino, Riesi e Niscemi, nell’ambito del progetto dal momento che la loro attivazione consentirà di avviare una fase di studio sulla condizione dei minori nell’area del nisseno. Una delle tante tappe di un percorso che prende vita e si struttura grazie alla sinergia tra diverse realtà del territorio. Ricco, infatti, il parterre di partner: i Comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Riesi, le scuole de comprensorio l’associazione “I Girasoli Onlus”, il Centro di Educazione Ambientale, l’Istituto per la Ricerca Sociale.

















Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’Impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”.

Luogo: Circolo Arci “Le Nuvole”, Via Maurizio Ascoli, 30, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

