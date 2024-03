A quasi cinque anni dalla finale giocata dalla sorella minore Tatiana, Jessica Pieri scenderà in campo domenica 10 marzo alle 10:30 per disputare a Solarino l’ultimo atto dell’Archigen Cup. La tennista azzurra ha battuto in semifinale la favorita ceca Barbora Palicova 61 67 76 e domani giocherà per il titolo contro Linda Klimovicova.





Termina in semifinale il torneo di Aravane Rezai che si arrende in due set proprio alle diciannovenne della Repubblica Ceca. Klimovicova sfiderà Jessica Pieri per il primo titolo W35, dopo aver vinto a Solarino lo scorso novembre il primo titolo W25 in carriera.





Nel doppio, la coppia composta dalla polacca Martyna Kubka e la taiwanese Chia Yi Tsao si è aggiudicata il titolo battendo 64 64 la serba Katarina Kozarov e la russa Veronica Miroshnichenko. Miroshnichenko è russa perchè nata a Mosca, ma ha chiare origini ucraine e anche a Solarino ha scelto di rappresentare proprio l’Ucraina scendo in campo con una spilla dai colori blu e giallo. “L’Ucraina è il mio paese” ha ribadito all’ITF di Solarino Miroshnichenko. La giocatrice sta lottando da tempo per lasciare la cittadinanza russa ed ottenere quella della propria famiglia.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.