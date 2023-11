In occasione della Giornata Mondiale del Transgender Day of Remembrance (TDoR) il 20 novembre il presidente di Arcigay Siracusa Armando Caravini, la consigliera con delega per la comunità trans, Lorenza Campanella e Giulia Borghese, membro esterno dell’associazione con delega agli eventi hanno voluto unire la propria visione con un video messaggio che mira a promuovere la consapevolezza, la comprensione e l’esigenza di lavorare insieme a favore di una società più inclusiva e rispettosa dei diritti della comunità trans e delle donne contro ogni forma di violenza.

