Con una cerimonia di inaugurazione, è stato dato l’avvio ufficiale dei lavori per la riqualificazione delle strade interne dell’agglomerato industriale di Carini, in provincia di Palermo. L’intervento è promosso e gestito dall’Irsap (Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive).

All’evento, nell’area del cantiere di via Archimede, erano presenti l’assessore regionale alle Attività Produttive della regione siciliana, Edy Tamajo, il commissario straordinario dell’Irsap, Marcello Gualdani, il direttore dell’Irsap, Gaetano Collura e alcuni sindaci del comprensorio.





L’intervento, illustrato nei dettagli, con l’obiettivo di migliorarne infrastrutture e servizi, rappresenta un’importante occasione di rilancio economico e produttivo dell’intero comprensorio industriale per attrarre nuovi investimenti e creare sviluppo e occupazione.

Nel dettaglio, si tratta di due interventi di riqualificazione delle strade interne dell’agglomerato industriale.

Il primo ammonta ad 8 milioni di euro ed è finanziato con fondi “ZES”, il secondo ammonta a 4 milioni e 300 mila euro ed è finanziato con Fondi “FSC”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.