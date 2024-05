Si respira aria di festa e d’estate alla Città delle illusioni di Palermo. Nuovi orari e un gustoso aperitivo sabato 25 maggio.

I nuovi orari infrasettimanali prevedono il primo ingresso alle 10:00, con turni ogni 40 minuti, e ultimo ingresso alle 17:40. Nel fine settimana e nei giorni festivi, invece, primo ingresso alle 10:00, con turni ogni 20 minuti e ultimo ingresso alle 18:40.

Inoltre, durante l’ora di pranzo sconto extra del 20% sul prezzo dei biglietti.

Per la giornata speciale di sabato 25 maggio, invece, sono previsti gli stessi prezzi e gli stessi orari del fine settimana, ma per chi acquista il biglietto intero o ridotto, avrà in omaggio un aperitivo con stuzzichini salati, a partire dalle 18:40.

Dopo 40 minuti dall’aperitivo, si potrà visitare la Città delle illusioni con turni ogni 20 minuti e ultimo turno a mezzanotte.

L’appuntamento per grandi e piccini, allora, è presso il cortile San Giovanni degli Eremiti, proprio accanto alla famosa Chiesa di San Giovanni degli Eremiti.

