Sono 95 i precari dell’Arpa Sicilia che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione in virtù di una norma nazionale. La Fials Sicilia, unitamente alla segreteria di Palermo, in quanto sindacato firmatario di contratto, chiede un incontro all’assessore regionale Giusi Savarino per discutere le modalità di applicazione della cosiddetta legge Varchi che consente l’assunzione avendo maturato i 15 mesi di anzianità. “Questi lavoratori – spiega la Fials per voce di Sandro Idonea, Giuseppe Forte e Antonio Notaro – sono stati assunti tra marzo e maggio 2024 nell’ambito del progetto “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” realizzato in collaborazione tra Regione Siciliana, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e Arpa Sicilia. In seguito i contratti a tempo determinato sono stati rinnovati più volte fino alla data del 31 ottobre 2025. Ringraziamo l’assessorato al Territorio proprio per le proroghe, l’ultima delle quali di quattro mesi fino al prossimo 28 febbraio 2026. Adesso però i 95 dipendenti in questione hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione in Arpa Sicilia, cioè almeno 15 mesi di anzianità, ai sensi della Legge 69 del 2025, cosiddetta legge Varchi, e rappresentano un grande patrimonio di professionalità e competenza che non può essere disperso in quanto svolgono una preziosa attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici così come previsto dalla legge”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.