Due giornate dedicate a colloqui di lavoro, workshop tematici, orientamento e recruiting per avvicinare i cittadini al mondo del lavoro con un focus su giovani, donne e disoccupati.

Grande entusiasmo per la tappa siciliana del tour nazionale “C’è Posto per Te”, promosso da Sviluppo Lavoro Italia, società in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in programma il 21 e 22 ottobre a Palermo, in Piazza Verdi. Il Truck itinerante nasce con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, fornendo un supporto concreto alle politiche attive per l’occupazione. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia volta a invertire il paradigma dei servizi per il lavoro, trasformandoli da strutture statiche a strumenti proattivi che si muovono verso i cittadini, favorendone l’attivazione attraverso informazione e conoscenza. In questo modo si punta ad avvicinare il lavoro alle persone e le persone al lavoro, rendendo l’accesso alle opportunità occupazionali più diretto, inclusivo e partecipato. L’iniziativa si propone di informare, orientare e favorire l’inserimento lavorativo attraverso strumenti efficaci di networking. Particolare attenzione è rivolta a giovani, donne e disoccupati, con l’obiettivo di sensibilizzarli sulle opportunità offerte dalle politiche nazionali e regionali e di accrescere la consapevolezza sulle risorse disponibili.





Durante le due giornate saranno offerte postazioni dedicate ai colloqui, workshop tematici, corsi di orientamento e formazione ma anche importanti incontri con le aziende del territorio, con il fine di creare un ponte concreto tra domanda e offerta di lavoro.

La mattinata del 21 ottobre è stata dedicata alle scuole e ai percorsi formativi: saranno presenti in Piazza Verdi oltre cento studenti provenienti dai percorsi IeFP e dagli istituti scolastici del territorio. Per loro sono previsti laboratori di orientamento ispirati al programma nazionale, tra cui: Nuove professioni, Conosci te stesso e scopri il tuo percorso, Percorso STEM e il laboratorio Apprendere lavorando. Il pomeriggio del 21 ottobre sarà invece dedicato al pubblico femminile con il Pink Café, uno spazio riservato alle donne in fase di inserimento o reinserimento lavorativo. Saranno trattati temi come la costruzione del curriculum vitae e le tecniche per la gestione del colloquio di lavoro. A seguire, l’approfondimento “Mind the Gap” e l’incontro dedicato all’impresa femminile. Si prevede la partecipazione di oltre 60 donne. Sempre il 21 ottobre, saranno organizzate tre sessioni di Escape Room dedicate all’orientamento professionale attraverso il gioco e la sperimentazione delle soft skills. Le attività includeranno Il gioco degli scacchi e le competenze trasversali e Il Monopoli dell’orientamento, pensato per esplorare i luoghi e le professioni della città di Palermo. Parteciperanno almeno 75 ragazze e ragazzi.





La giornata del 22 ottobre vedrà numeri ancora più significativi: sono già oltre 1.000 le persone iscritte al Job Day, con iscrizioni ancora aperte fino alle ore 13 del 21 ottobre. Al Recruiting Day prenderanno parte 20 aziende per effettuare colloqui individuali mettendo a disposizione circa 550 posizioni lavorative nei settori del commercio, ristorazione, trasporti e logistica, GDO, servizi, sanitario con l’obiettivo di promuovere un accesso più consapevole, informato e personalizzato alle opportunità professionali. Inoltre, 200 disoccupati prenderanno parte allo speech sull’autoimpiego, mentre 800 persone parteciperanno ai seminari EDO. Sempre il 22 ottobre sono in programma 8 seminari tecnici rivolti agli operatori dei Centri per l’Impiego (CPI), dedicati a temi strategici come: autoimpiego, policy di conciliazione, politiche rivolte ai giovani, collocamento mirato e ADI/SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro).

La conferenza stampa di apertura ha visto la partecipazione di Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, Nuccia Albano, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Regione Siciliana e Fabrizio Ferrandelli, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo.





Nel secondo trimestre del 2025, il mercato del lavoro in Sicilia registra un incremento degli occupati, che raggiungono 1 milione 456 mila unità (+36 mila rispetto allo stesso trimestre del 2024, +2,6%), con il tasso di occupazione in crescita al 48% (+1,4 punti percentuali). Migliora, inoltre, il dato sugli inattivi, che scendono a 1 milione 353 mila (-64 mila, -4,5%), mentre il tasso di inattività cala al 44,6% (-1,9 punti percentuali). Significativa la riduzione dei giovani Neet (né occupati né in formazione), pari a circa 160 mila unità, in netto calo rispetto al secondo trimestre 2021, quando toccava le 303 mila unità. Si evidenzia, altresì, che il tasso di occupazione raggiunge il 74,2% tra i laureati, contro il 54,9% dei diplomati e il 32,6% di chi possiede al massimo la licenza media. Guardando al futuro, tra il 2025 e il 2029 si prevede un fabbisogno occupazionale complessivo di circa 246 mila unità in Sicilia. I settori con la maggiore domanda saranno i servizi alle persone (65.600 unità) e alle imprese (38.700), seguiti da costruzioni (36.100) e commercio (33.600).

“I dati sul mercato del lavoro in Sicilia nel secondo trimestre del 2025 raccontano una regione che, nonostante le sfide, sta imboccando con decisione la strada della crescita e della trasformazione. L’aumento degli occupati e la diminuzione degli inattivi rappresentano segnali incoraggianti, che confermano come gli sforzi congiunti e le efficaci politiche promosse dal Governo e dal Ministero del Lavoro stiano producendo risultati tangibili. Particolarmente significativo è anche il calo del numero di giovani Neet, quasi dimezzato rispetto a cinque anni fa, un dato che ci spinge a continuare a investire in politiche attive per il lavoro e percorsi di formazione qualificata. In tal senso, è incoraggiante vedere come il tasso di occupazione cresca sensibilmente tra i laureati, a conferma del valore strategico che l’istruzione e le competenze specialistiche rivestono per lo sviluppo del territorio”. Ha spiegato Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia.





Per Nuccia Albano, Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Regione Siciliana: “Questo evento è un esempio concreto di come le istituzioni possano e debbano andare incontro alle persone, portando i servizi per il lavoro direttamente nelle piazze, nei territori, là dove spesso si concentrano i bisogni, ma anche le potenzialità inespresse. Viviamo in un momento storico in cui il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è una delle sfide più urgenti. Abbiamo imprese che cercano competenze che non trovano, e allo stesso tempo tanti giovani, tante donne, tanti cittadini che fanno fatica a orientarsi, a farsi trovare pronti, a cogliere le opportunità giuste. Questo progetto nasce proprio per ridurre quella distanza, per costruire un ponte tra chi cerca e chi offre lavoro. Il truck itinerante è molto più di un mezzo: è un simbolo di mobilità, di apertura, di accessibilità. È un luogo dove si incontrano storie, competenze e possibilità. E la Regione Siciliana è orgogliosa di essere parte attiva di questa iniziativa”.

Secondo Fabrizio Ferrandelli, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Palermo: “Proprio in questo particolare momento la collaborazione per tale iniziativa, vuole essere segno tangibile di ricerca di nuove opportunità. Vedere i giovani impegnati in riflessioni costruttive è la migliore garanzia per una convivenza futura realmente democratica e pacifica. Siamo pienamente consapevoli del disagio che colpisce in particolare questa fascia d’età ed è per questo che il nostro impegno si traduce in azioni concrete, focalizzate sul tema del lavoro e, in particolare, sull’occupazione giovanile”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.