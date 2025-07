Una nuova serie gialla nata dalla penna della giornalista e scrittrice Silvestra Sorbera che, dopo il commissario Livia, serie che conta al momento otto libri ambientata nell’immaginaria cittadina di Porto Scogliera in Sicilia, ci porta a Torino con un nuovo personaggio: il vicequestore Flavio Ferrari.

L’uomo, originario di Reggio Emilia, cerca di scappare dal suo pesante passato familiare per far rotta sotto la mole dove insieme a: Guido Ciravegna, Giorgio Fenu, Antonio Mallia, Matteo Di Pilla e il medico legale Mauro Galli dovrà risolvere i primi due casi.

La nascita del vicequestore Ferrari non è un addio al commissario Livia ma la nascita di una nuova serie di libri dalle tematiche dal tono diversi.

Se la siciliana Solari può considerarsi un cosy crime con il vicequestore Ferrari la penna vira verso l’hard boided senza lasciare mai il passa all’umanità del protagonista.





TRAMA:

Il vicequestore Flavio Ferrari lascia Reggio Emilia per trasferirsi a Torino sperando di allontanarsi dal suo drammatico passato. Sotto la mole conosce la sua nuova squadra: l’ispettore Guido Ciravegna, Giorgio Fenu, Antonio Mallia e Matteo di Pilla che insieme al medico legale Mauro Galli lo aiutano a risolvere i suoi casi e anche ad ambientarsi nella sua nuova città.

Una ragazza impiccata in un parco, il cadavere di un ragazzino a cui sono stati asportati gli organi: un inquietante inizio per il vicequestore Ferrari che con l’immancabile pipa cercherà di far tacere i suoi.





AUTRICE

Silvestra Sorbera , classe 1983, è una giornalista piemontese di origini siciliane, autrice prolifica di romanzi e racconti. Ha collaborato con numerosi giornali e programmi televisivi, e attualmente cura il webzine Gocce di Spettacolo, oltre a essere responsabile della comunicazione per diverse case editrici. Autrice di gialli, romance e favole, la sua serie del Commissario Livia è stata oggetto di studio in diverse Università straniere. Tra le sue opere più recenti si annoverano “Eri mia madre” (2024) e la commedia romantica “Prescrizione d’amore” (2024). Ha vinto numerosi premi letterari, tra cui quattro edizioni del concorso “Racconti dal Piemonte”.

