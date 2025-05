On. Marchetta: “Supporto economico e ristoro tangibile per i nostri agricoltori colpiti dalla crisi”.

L’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato con l’On. Carmelo Pace un disegno di legge, di cui è prima firmataria, a riguardo di “misure di sostegno in favore degli agricoltori per il ripristino degli impianti arborei estirpati a causa di eventi straordinari di calamità naturali”.

“Con questo disegno di legge – trasmette l’On. Marchetta – vogliamo fornire un ristoro tangibile e un supporto di tipo economico agli agricoltori che, nel corso del 2024, hanno subìto un danno a seguito degli eventi di calamità naturali che hanno condizionato pesantemente i raccolti”.





La misura di sostegno prevista consiste in un contributo a fondo perduto pari a tre quarti della spesa sostenuta e documentata, in riferimento all’annualità del 2024, per il ripristino degli impianti arborei e di quelli di irrigazione. In caso di approvazione del Ddl da parte del Parlamento Siciliano, la richiesta del sostegno dovrà essere avanzata – si legge nel testo – all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, a cui è demandata la valutazione della richiesta medesima.

Per l’on. Pace, cofirmatario della proposta di legge, “si tratta di una misura rilevante che, unitamente ad altri provvedimenti adottati grazie a risorse regionali, costituirebbe un ulteriore, prezioso sostegno all’intera categoria e alla nostra comunità”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

