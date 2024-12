“In un momento in cui è fondamentale raggiungere gli obiettivi del PNRR e di tutte le altre misure nazionali ed europee, è importante avere a disposizione progetti esecutivi da poter far valere per il finanziamento di opere pubbliche e infrastrutturali. Molti comuni ed enti locali siciliani si trovano infatti oggi senza le dovute professionalità per la realizzazione di quei programmi necessari ad attrarre investimenti. Per questo motivo insieme al Pd sto promuovendo una misura che prevede la reintroduzione del fondo di progettazione. Una misura innovativa che prevede una dotazione economica per gli enti locali volta a garantire loro la possibilità di avere a disposizione dei professionisti di settore per attrarre risorse extraregionali”. Lo ha detto vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano PD, Mario Giambona, sulla volontà da parte del Pd siciliano di introdurre la misura del fondo di progettazione negli enti locali regionali.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.