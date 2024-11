“La discussione in aula prevista che comincia oggi sulla variazione di bilancio rappresenta l’ennesima norma propagandistica che il governo regionale ha intenzione di promuovere con lo scopo di foraggiare feste e sagre in giro per la Sicilia restando così ben lontana dai problemi dei siciliani”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano PD, Mario Giambona, prima dell’inizio dei lavori di aula di oggi pomeriggio sugli oltre 500 emendamenti della finanziaria quater. “Il PD in aula chiederà che si affrontino quelle che sono le esigenze della nostra regione in termini di welfare, sanità, istruzione e di contrasto alla povertà – ha continuato -. L’assenza di pianificazione economico-finanziaria di questo governo è sotto gli occhi di tutti ed è certificata dal fatto che molti interventi potevano e dovevano essere finanziati con risorse extraregionali liberando così risorse per altre iniziative. Chiederò che in primis si finanzi il sostegno all’acquisto dei libri di testo, il trasporto scolastico – ha precisato prima di concludere -. Inoltre, chiederemo che vengano sostenuti anche gli Asacom, le aziende artigiane che hanno dovuto sostenere i costi per la fornitura idrica, il settore dell’olivicoltura e la ristrutturazione delle cantine.

Ufficio Stampa On. Mario Giambona





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.