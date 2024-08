“Il report del Garante dei detenuti descrive una situazione drammatica sulle condizioni di vita all’interno delle carceri italiane. Dall’inizio dell’anno sono stati sessantuno i suicidi tra i detenuti e sette tra gli agenti della polizia penitenziaria. Tutto questo evidenzia lo stato allarmante in cui versano i nostri istituti penitenziari. Purtroppo, anche in Sicilia si registrano numeri allarmanti con l’indice di sovraffollamento che ha ormai superato la soglia del 116% ed una carenza di 800 agenti sul territorio regionale. Dati preoccupanti che mi hanno spinto a presentare un’interrogazione parlamentare per conoscere quali sono le strategie che il governo Schifani ha intenzione di intraprendere per contrastare questa emergenza”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, ha commentato alcuni dei dati riportati dall’ultimo report del Garante dei detenuti. “È sconcertante l’insensibilità mostrata dal governo regionale sulla gestione degli istituti presenti sul nostro territorio – conclude Giambona -, dove oltre alle accertate carenze strutturali si aggiungono le dubbie condizioni igienico-sanitarie, come denunciato dal Garante regionale dei diritti dei detenuti, Santi Consolo, durante la sua visita del 16 luglio alla casa circondariale Ucciardone”.



