Racalmuto – “L’ uccisione di Lucio è un fatto di una gravità inaudita che lascia senza parole e su cui mi auguro che a seguito delle indagini da parte delle forze dell’ordine venga scoperto il colpevole. È davvero sconvolgente e inaccettabile che qualcuno possa compiere un atto così crudele come l’uccisione di un cane. Gli animali sono esseri che meritano rispetto e protezione. Questo atto di violenza non solo dimostra una totale mancanza di cura ma rappresenta anche una grave violazione dei diritti degli animali. La nostra società deve impegnarsi a promuovere il rispetto e la verso tutti gli esseri viventi, e mia ferma intenzione impegnarmi a tutti i livelli per promuovere la protezione degli animali e una maggiore sensibilizzazione”.



Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS e componente dell’ Intergruppo contro i maltrattamenti sugli animali e zoomafie, appresa la notizia dell’ uccisione con un colpo d’ arma da fuoco di un cane di nome Lucio a Racalmuto.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.