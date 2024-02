Giambona. Enti Locali-Spettacoli all’aperto ”

Dopo oltre trent’anni Il parlamento siciliano si doterà di una norma di attuazione dello Statuto Siciliano che permetterà ai comuni di snellire le procedure burocratiche per la realizzazione degli spettacoli all’aperto.”

Lo dichiara Mario Giambona vice capogruppo del Partito Democratico all’ARS e promotore dell’iniziativa parlamentare su questo argomento.

“Accolgo con soddisfazione che a seguito della mia richiesta di audizione e conseguente risoluzione in commissione statuto vi sia stata l’approvazione da parte della giunta regionale del disegno di legge che sin da mio insediamento ho sollecitato su stimolo di tantissimi amministratori locali.

Questa norma, continua Giambona, “permetterà di applicare, anche in Sicilia, le norme nazionali sul rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento di pubblici e spettacoli. Quindi non più l’autorizzazione della questura ma una semplice comunicazione.

È una rivoluzione in tale campo che consiste in una enorme semplificazione che agevolerà gli enti locali, tutte le comunità siciliane e permetterà di favorire il settore dell’intrattenimento ad oggi penalizzato dall’attuale normativa” conclude il parlamentare regionale





Luogo: piazza del parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.