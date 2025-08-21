“Può capitare, in contesti leggeri o informali, che una frase infelice scappi anche al Presidente della Regione. Succede, non è grave. Ma proprio per questo voglio invitare tutti gli attori coinvolti in questa vicenda a riflettere di più prima di parlare. Siamo in una fase delicata per la politica siciliana, ed è sotto gli occhi di tutti che nella maggioranza ci sono alcune criticità da affrontare”. Lo afferma il deputato regionale di Grande Sicilia, Gianfranco Miccichè.





“Da parte mia – continua Miccichè – c’è piena disponibilità a partecipare fin da subito a un incontro costruttivo. Serve un confronto vero, in cui ognuno possa dare il proprio contributo per rafforzare la coalizione. Proprio questo, con spirito leale e costruttivo, ha voluto ribadire l’on. Roberto Di Mauro durante la riunione di maggioranza”.





“Il Presidente Schifani sta lavorando bene – conclude il Deputato di Grande Sicilia. Semplicemente, vorrei suggerirgli – come già fatto recentemente – di porre maggiore equilibrio nella gestione dei territori, affinché ogni area della Sicilia possa sentirsi ascoltata e la coalizione possa funzionare meglio e con maggiore coesione. Questa situazione mi mette in imbarazzo, perché sto lavorando con convinzione per rafforzare la coalizione. Le divisioni e i battibecchi non fanno bene a nessuno. Servono responsabilità e spirito di squadra. Solo così si vince”.

