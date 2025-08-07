L’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario dell’Ars, esprime soddisfazione per la Manovra-Ter appena approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dopo una maratona di 4 giorni, durante i quali non son mancati anche colpi di scena.

“Sono stati giorni di approfondimenti e anche qualche tensione – trasmette l’On. Marchetta – ma sono più che soddisfatta che l’Assemblea abbia esitato la manovra finanziaria entro i tempi stabiliti, così da permettere fin da subito interventi in settori cruciali quali sanità, siccità, contrasto alla povertà, ambiente e protezione civile. Le nuove somme messe a disposizione permetteranno al Governo Regionale di poter contrastare gli eventi calamitosi, con fondi per protezione civile, per emergenza incendi, per crisi idrica, etc… fino alla maggiore sicurezza per tutti i Siciliani con fondi destinati alla video sorveglianza nei Comuni e per migliorare le strade provinciali.

Fondamentale anche il fondo, molto consistente, per l’abbattimento delle liste d’attesa, che porterà maggiori fondi alla Sanità per assunzioni e coperture di ulteriori turni, al fine di ridurre i tempi di attesa dei pazienti. Non meno importanti i fondi per la povertà e per le fasce e quelli impegnati per l’acquisto degli scuolabus da assegnare ai Comuni. Il dovere di un rappresentante delle Istituzioni è quello di rispondere alle esigenze dei Cittadini, e fare il possibile quando ce n’è occasione, lasciando da parte contrasti e ostruzionismo che mai apparterranno a chi crede ancora ad una Politica che serve il prossimo”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

