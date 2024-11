PALERMO (11 novembre 2024) – “Oggi le istituzioni scolastiche hanno dovuto fare a meno dei loro Direttori DSGA a causa dello sciopero nazionale proclamato qualche giorno fa. Una questione che trova la mia piena solidarietà verso dei lavoratori che chiedono vengano riconosciuti i propri diritti e che colpisce da vicino le oltre 700 istituzioni scolastiche siciliane. Per questo motivo ho presentato una mozione d’ordine per porre attenzione sul ruolo centrale che hanno i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nella gestione istituzioni scolastiche nazionali e delle scuole siciliane. L’auspicio è che il Ministero dell’Istruzione e del Merito possa prendere atto delle richieste di questi professionisti, anche dietro il sollecito del Parlamento siciliano”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, si è espresso questa mattina riguardo allo sciopero nazionale dei Direttori DSGA in corso da questa mattina. “L’obiettivo della mozione è quello di chiedere la collocazione dei DSGA in una distinta area di istruzione e ricerca come fatto per i Direttori amministrativi di Accademie e Conservatori, creare delle opportunità di carriera e aumentare le indennità di direzione e di risultato” precisa Giambona che in conclusione aggiunge “purtroppo le diversità tra Nord e Sud dell’Italia si stanno accentuando e mi riferisco anche ai problemi infrastrutturali legati al mondo della scuola. Inoltre, i forti ritardi che si stanno riscontrando nella gestione e nello sviluppo dei fondi legati al PNRR evidenziano tutte le difficoltà che la Sicilia accusa mentre il governo regionale resta immobile. La situazione poi è ancora più grave se si pensa anche al fatto che il dimensionamento scolastico e l’accorpamento delle scuole hanno creato il caos a livello burocratico e gestionale. Il miglioramento passa per la valorizzazione delle risorse umane e non attraverso la loro mortificazione”.

