Palermo – “Esprimo la mia viva solidarietà all’ Assessore Giusy Savarino per gli ignobili insulti sessisti che ha ricevuto sui social. Questi attacchi non colpiscono solo la dignità di una donna e mamma dedita all’ impegno pubblico, ma rappresentano un veleno culturale contro i principi di uguaglianza e rispetto della persona umana su cui si fonda la nostra democrazia. Occorre isolare chi semina odio e discriminazione. La politica è confronto sulle idee, non violenza verbale né sessismo. Auspico che le indagini delle autorità possano perseguire i responsabili. Cara Giusi, sono al tuo fianco con forza, impegno e determinazione”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta Deputato Segretario all’ Ars dopo l’ annuncio da parte dell’ Assessore Regionale al Territorio e all’ Ambiente della Regione siciliana, Giusy Savarino di essere da tempo bersaglio di offese e insulti sessisti sui social.

Luogo: ARS Palermo

