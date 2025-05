L’Onorevole Rosellina Marchetta, Deputato Segretario dell’Assemblea Regionale Siciliana, trasmette un comunicato di solidarietà al Presidente Renato Schifani per le minacce ricevute in una lettera ed in una chiamata presso la segreteria della Presidenza.





“Esprimo la mia piena solidarietà al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, vittima di un vile atto intimidatorio che offende l’onestà dell’intera comunità siciliana. Certi atti sono inaccettabili, soprattutto se legati a tematiche a noi tutti molto care, quale la lotta al crack ed alle droghe ed al percorso di realizzazione dei due termovalorizzatori in Sicilia”.





“E’ chiaro che qualcuno rema contro lo sviluppo della nostra regione – continua l’On. Marchetta – Mi spiace molto per quanto successo, anche perché la legge sulle droghe e sul crack che abbiamo votato in Ars è un tema caro a tutti noi ed un problema sociale a cui dobbiamo con forza porre rimedio. Mi auguro che possa essere fatta luce su quanto accaduto”.

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

