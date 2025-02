Palermo – “È un evento davvero triste e scioccante. Il piccolo cane Brian è stato trovato morto a Blufi, in provincia di Palermo, dopo essere stato legato per zampe e muso, picchiato selvaggiamente, scuoiato e poi impiccato. È un atto di estrema crudeltà e mi auguro che i responsabili vengano trovati e portati davanti alla giustizia. La famiglia di Brian e tutta la comunità meritano giustizia. La perdita di un amico a quattro zampe come Brian, per un atto di tale brutalità, lascia un segno profondo e un dolore indescrivibile nel cuore di chiunque ami gli animali. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante sensibilizzare la comunità sul rispetto per gli animali e l’importanza di proteggere quelli più vulnerabili. Mi auguro che questo tragico evento non solo porti alla giustizia i colpevoli, ma anche a una maggiore consapevolezza e impegno nel proteggere gli animali da ogni forma di violenza”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS e componente dell’ intergruppo parlamentare contro i crimini sugli animali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.