La mostra “Equilibri” dell’artista cipriota Vassilis Vassiliades sarà inaugurata il 24 novembre prossimo, alle 18, nello galleria dello Spazio contemporaneo Agorà di Palermo(Via XII gennaio n. 2) e sarà possibile visitarla fino al 27 gennaio prossimo. Un nuovo appuntamento internazionale per la galleria di Nicolò Navarra che presenta al pubblico i lavori di uno degli artisti più rappresentativi del panorama dell’arte contemporanea della sua nazione. La mostra, realizzata in collaborazione con la professoressa Stefania Pennacchio, scrittrice e presidente dell’associazione culturale Leuco Art Gallery, che si adopera da molti anni a concretizzare un canale artistico internazionale con un focus tra Cipro e Italia

“Come da tradizione – spiega Stefania Giacchino, curatrice della mostra-

la galleria dal 1989 dà spazio ad artisti provenienti da tutto il mondo che vogliono esprimere il loro modo di sentire anche aldilà delle frontiere del proprio paese attraverso il linguaggio universale dell’arte da sempre manifestazione dell’animo umano. Vassilis sente l’esigenza impellente di rielaborare qualcosa che è dentro di sé e lo propone al pubblico che lo tradurrà a modo suo permeandolo della propria sensibilità e cultura. In occasione di questa personale in Sicilia l’artista ha selezionato una serie di opere che riflettono il modo in cui egli percepisce il mondo intorno a sé, il suo modo di pensare come individuo, il suo modo di vivere. “Dopo tutto – chiosa l’artista – – ogni forma d’arte non può può essere autobiografica. Ci sono equilibri visivi, equilibri fisici, equilibri concettuali e queste situazioni come ogni equilibrio combinano al loro nucleo due azioni apparentemente opposte: il movimento e l’immobilità. A prima vista l’equilibrio sembra coincidere con l’assenza di movimento portandoci associativamente all’assenza di tempo come una pausa nella realtà che viviamo, un congelamento del mondo come un presente prolungato. Una silenziosa immobilità che gradualmente inizia a emanare un profumo di eternità”.



NOTE BIOGRAFICHE DELL’ARTISTA

Vassilis Vassiliades è nato a Ni cosia (Cipro). Ha studiato pit tura all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia,

dove si è laureato nel 1996. Vive a Nicosia dove dal 2002 lavora come insegnante nelle scuole superiori pubbliche. La

personale ricerca artistica di Vassiliades scaturisce dalla ri cerca di un nuovo senso di equi librio presente in un

ambiente geometricamente strutturato. L’elemento del tempo viene in teso così dall’artista cipriota come una

memoria che conti nua però a vivere attraverso il movimento. Per Vassiliades, lo spazio è l’ingrediente principa le della

nostra esistenza: esso si stempera così in un tipo di creazione “quantistica” che ha la capacità di apparire simulta –

neamente in tempi paralleli di versi, continuando a funziona re in modo altrettanto efficace. Dal 2000 al 2010 è stato

membro del comitato di redazione di “Aneu” Maga zine, rivista di Parola, Arte e riflessione pubblicata a Cipro, di cui è stato anche

socio fondatore. Diversi suoi testi sono stati pubblicati su “Aneu” in questo periodo. Dal 2010 al 2012 è stato collaboratore costante

del quotidiano free press Avant Guard dove ha curato due colonne, una di contenuto letterario e l’altra di critica d’attualità.

Nell’ambito delle sue responsabilità di curatore della Biennale di Larnaca, ha pubblicato sui siti web dell’organizza zione.

2022 KAIROS/LIMITROFI: SOLO LO SPAZIO RICORDA

Ex Convento del Ritiro, Siracusa, Curatela di Jean Blanchaert

Milano – Casa della Cultura

Siracusa- Ex Convento del ritiro

Atene – Fondazione M. Cacoyannis

Nicosia – Castigliotissa

EDIPO. LO SGUARDO IN SE’

Collettiva presso Galleria Regionale Palazzo Bellomo

Curatela di Antonio Calbi

EDIPO. CRUDELTÀ E ESPIAZIONE.

Collettiva presso MUSMA (Matera ), Curatela di Antonio Calbi

MERRY-GO-ROUND

Collettiva, Isnotgallery (Nicosia)

2020 HIBERNATION Royal Society of American Art, USA

Collettiva Finalista “Prisma Art Prize”

CONTEMPORARY LANDSCAPECICA Museum ,

Collettiva , South Korea Museum of Contemporary Art

TEMPO

Collettiva, Casa Cava, Matera

2017 FUNEBRE

Collettiva – catalogo, Paphos, capitale culturale d’Europa 2017

2015 40 ANNI DI INVASIONE Collettiva, Porta di Famagosta

2014 GATE

Collettiva, Parco sculture del Comune di Ayia Napa

Installazione visiva durante il 2° Festi val della musica Contemporanea, Fon dazione Culturale ARTOS

2012 AMANTE Galleria Pantheon Nicosia

2008 LA COMA BERENICES Galleria Pantheon Nicosia

2005 Collettiva, SEVEN VISUAL ARTISTS SEVEN POETS

2004 NOMADIFESTA

Collettiva, Partecipazione alla manifestazione artistica

2002 EN PLEIN AIR 3

Collettiva, Apothikes, Larnaca

2001 EN PLEIN AIR 2

Collettiva, Parco Ag. Dimitriou Strovolos

IL FUNAMBOLO, L’ACQUARIO E IL CECCHINO

Galleria Pantheon Nicosia

EN PLEIN AIR 1

Collettiva, mostre all’aperto Nicosia

1998 Collettiva, Scuola di pittura “EnLefko”

Collettiva, Galleria “Ekfrasi”, Larnaca

1997 Collettiva – catalogo, Sala della parola e dell’arte del Comune di Patrasso, Grecia

1996 Collettiva, Festival Mediterraneo, Conversano, Italia

MUTEAZIONI

Collettiva – catalogo, Rocca di Passignano, Italia

Palazzo della Penna, Perugia, Italia

1995 UN PERIODO TRANSITORIO DI CON VALESCENZA RIMASTO A METÀ

Galleria “Atelier”; Perugia, Italia

PUBBLICAZIONI

• 2000-2010 – Rivista di Discorso, Arte e Problematizzazione “Aneu”

• 2010 – 2012 – Giornale “Avantguard”

• 2014 – Piccoli pensieri divergenti – Casa Editrice Carpe Librum – Atene

• 2021 – “Limitrofi – solo lo spazio ricor da” Catalogo dell’evento

• 2021 – “Vassilis Vassiliades – for a quantum art…”. Pubblicato da Galleria Leucò Art Gallery

