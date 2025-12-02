Alla fine degli anni Trenta, il governo Mussolini promulgò la “Legge Bottai”, conosciuta anche come Legge del 2%, che è in vigore ancora oggi e che prevede di destinare il due per cento dei fondi degli appalti di nuovi edifici pubblici per opere d’arte da collocare al loro interno. Ma cosa ne è stato di questa legge? E come è stata e viene interpretata in Sicilia? Il documentario DUEXCENTO (50’, 2024) prova a rispondere a queste domande con ricerche e interviste.

Il risultato è un racconto audiovisivo sull’arte pubblica in cui viene evidenziato il rapporto, non sempre armonioso, tra istituzioni, artisti e cittadini.

Co-prodotto da Fondazione MeNO e sostenuto dalla Sicilia Film Commission, il documentario è attualmente distribuito su 6 piattaforme OTT: Amazon Prime Video, Fawesome, Tubi, OTT Studio, Stash TV, Relay.

Il film sarà proiettato a Palermo il 3 dicembre alle 17,00 alle Officine Bellotti (Via Antonio Gagini, 31). Insieme al regista, interverranno: Roberto Albergoni, Presidente Fondazione MeNO; Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale Anci Sicilia; Ivan Scinardo, Giornalista e Direttore Centro Sperimentale di Cinematografia – sede Sicilia; Antonio Presti, Fondatore Fiumara D’Arte e Atelier sul Mare; Andrea Bartoli, Fondatore Farm Cultural Park.





