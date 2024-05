Uno spazio culturale concepito all’insegna della voglia di risvegliare e trasmettere emozioni, diffondendo benessere, dinamismo e positività.

A Palermo nasce “Experience”, luogo dedicato all’arte ma anche alla riscoperta del sé attraverso percorsi sensoriali capaci di riattivare la curiosità, la voglia di fare e la consapevolezza propositiva.

Al civico 16 della centralissima via delle Croci, a pochi passi da via Libertà, ha preso il via un interessante esperimento culturale che coniuga arti figurative, wellness ed esaltazione dell’ energia vitale: una brillante intuizione che porta la firma di Leonarda Zappulla, ideatrice di “Experience”.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta lo scorso 12 aprile, alla presenza di tanti visitatori che hanno potuto ammirare le opere esposte, realizzate da artisti selezionati coinvolti da tutta l’Italia.

All’interno dello spazio espositivo, inoltre, si sono già tenute due mostre collettive che hanno riscosso grande apprezzamento da parte del pubblico e alcuni momenti di approfondimento dedicati ai singoli artisti.

“Le emozioni – spiega Leonarda Zappulla, storica, critica d’arte e curatrice – sono in noi da sempre e si rinnovano perennemente compatibilmente alle sollecitazioni, interne o esterne, dirigendo il nostro percorso esistenziale”.

“L’idea di dare vita a un nuovo spazio culturale in città – prosegue – si fonda sulla convinzione di restituire il benessere psicofisico agli individui attraverso l’arte: tutta l’umanità si ritrova, infatti, ad attraversare un’epoca estremamente difficile tra crisi ambientali, pandemia e conflitti che hanno destabilizzato, e continuano a farlo, la serenità del singolo e della collettività”.

“Oggi più che mai, occorre – sottolinea – sollecitare le emozioni in considerazione dell’intorpidimento, dell’appiattimento, della negatività e dell’indifferenza a cui la nostra società è sottoposta”.

“Experience” – che, come precisa l’ideatrice, non è una galleria ma uno spazio dedicato alla cultura in tutte le sue forme, con particolare attenzione rivolta alle arti figurative – propone dei percorsi che invitano i singoli partecipanti a vivere ogni momento come un dono prezioso e irripetibile, assaporando la meraviglia del presente.

Tutto ciò, attraverso gli impulsi uditivi e visivi e le sollecitazioni psicologiche programmate in un itinerario di luci, colori, suoni e opere d’arte che permettono ai visitatori di immergersi in una dimensione alternativa e catartica, allontanando i sentimenti di sfiducia nei confronti del prossimo, gli stati d’ansia e l’angoscia causata dalle incertezze del futuro.

Una volta terminato il viaggio sensoriale, il visitatore potrà scoprirsi rigenerato e nuovamente consapevole del dono delle emozioni, trovando la spinta necessaria per lasciare fluire via da sé le energie negative e focalizzare invece le proprie attenzioni su quelle positive, naturali, creative e dinamiche.

Il percorso si rinnoverà periodicamente proponendo opere di autori contemporanei di volta in volta diversi, sempre finalizzato a una sperimentazione attiva dell’arte.

Un approccio che consente non solo di vedere ma anche di vivere le opere in maniera immersiva, stimolando un atteggiamento consapevole che sproni ognuno a vivere il presente e a godere delle piccole cose senza arrendersi, senza fermarsi o alienarsi.

“Il percorso che proponiamo – conclude Leonarda Zappulla – mira, non secondariamente, a legittimare il compito che l’arte ha da sempre: ovvero, creare, stimolare e sollecitare emozionando, analizzando la sottile linea di demarcazione tra reale e virtuale, tangibile e fittizio”.

E dunque, quale modo migliore di farlo se non generando una concatenazione di stimolazioni sensoriali che coinvolgono il fruitore a trecentosessanta gradi nell’attivo di una vera e propria esperienza dinamica?

Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 18 maggio alle 18:00, con l’inaugurazione della collettiva d’arte contemporanea “Il flusso delle energie”, curata da Leonarda Zappulla.

Luogo: Experience – Spazio Espositivo , via delle Croci , 16 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.