Grande successo al centro direzionale business di Palermo per l’evento “L’Arte incontra la moda”. Un incontro tra le associazioni culturali, artisti, poeti e giornalisti. A fare da copertina all’evento, organizzato dalla Fondazione Costanza, le modelle che hanno indossato gli abiti del brand “Diamante Sposa” di Ivana Todaro già fashion designer (co-organizzatrice dell’evento) e la violinista palermitana Giovanna Ferrara. A condurre l’evento è stato il maestro Filippo Lo Iacono poliedrico, brillante e ironico con gli artisti e le tante gradite presenze di pubblico presente .

La manifestazione si è svolta presso lo “studio centro direzionale business Diamante Sposa Haute Couture” di viale della Regione Siciliana a Palermo. È stata una grande occasione per presentare i meravigliosi abiti dell’ultima collezione di Ivana Todaro. Oltre alla consegna delle menzioni speciali, si è parlato di progetti, collaborazioni varie ed alcune anticipazioni per il 2025. Start alle ore 16 di sabato 14 dicembre con lo shooting fotografico presso la bellissima terrazza del centro direzionale. In riproduzione per tutta la durata dell’evento, le diapositive di artisti accompagnati dalla musica di sottofondo del Dj José “HSL DJ Service”. I saluti di benvenuto sono stati a cura di Ivana Todaro, Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono ricordando il successo dell’evento svoltosi lo scorso settembre a Firenze: evento che ha premiato alla carriera numerosi artisti provenienti da tutto il mondo. Quello in questione, è un evento che consolida l’intesa e la sinergia tra la stilista internazionale Ivana Todaro con la già nota Fondazione, formata dai principali vertici, rispettivamente Alessandro Costanza presidente e l’artista internazionale Filippo Lo Iacono direttore generale.

Presentati inoltre alcuni progetti di cui: l’albo mondiale degli Artisti versione 2.0, il contest in collaborazione con la blogger instagrammer Pamela Quinzi ed il progetto editoriale Wavesandrunways Italia arte, moda, New York/Dubai. Presente all’evento anche il noto poeta, scrittore, intellettuale Francesco Federico autore di oltre trentadue libri. A seguire menzione per la giornalista Marika Cefalù di “Brancaccio e Cultura”, la già citata Giovanna Ferrara (in arte Jean Fer), l’associazione Mondello Arte Expo di Maurizio Lucchese e l’associazione culturale “Nati per vincere” di Marisa Rubino. Interessante e gradita è stata la presenza del regista Rocco Bonelli, insieme all’attore tedesco Uwe Neumeister e l’attore Saverio Bono. Nell’occasione sono state girate alcune scene del suo prossimo progetto cinematografico. Presente la poetessa pluripremiata Rosa Maria Chiarello che ha declamato alcuni versi delle sue poesie. Menzione speciale anche alla pastry chef Rosalba Greco, che con i suoi panettoni artigianali ha deliziato i presenti all’evento. Brand ufficiale sponsor dell’evento, il marchio “Costantino Wines”.

Menzione speciale anche a Gioacchino Sinagra, Davide Bandolo ed Antonio Scarinci di “Blue Image Communication”. Altro momento saliente della manifestazione è stato la video esposizione degli artisti pittori: Edgar Mabboux, Stefano Donato, Sara Leone, Marco Troia, Simona Dragomir, Antonella Gatti, Orietta Blasizza, Daniel Franzo, Serenella Biagi, Loredana Giannuzzi, Valentina Zedda, Elena Bullo, Claudio Sciacca, Erica Borgobello, Frederic Steinlaender, Jarben Wang. Menzione anche a Gioele Pennino, presidente dell’associazione culturale Masterset Italia ed alla stessa Ivana Todaro.

