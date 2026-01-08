Arte, musica e impegno sociale si incontrano a Palermo per accendere i riflettori sulla narcolessia, malattia rara e spesso invisibile. Sabato 10 gennaio 2026, la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo degli Aromatari ospiterà una Mostra di pittura & Ensemble di trombe, evento benefico promosso dalla Confraternita di Sant’Andrea Apostolo dei Farmacisti con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore dell’Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni (AIN).

La manifestazione, patrocinata su iniziativa del Superiore, Maurizio Pastorello, direttore del dipartimento farmaceutico dell’ASP di Palermo, nasce dall’intento di coniugare la missione di servizio, ispirata a principi di cura e attenzione verso il prossimo, con l’impegno civile, offrendo un’occasione per trasformare un gesto di partecipazione e di generosità in un concreto sostegno ai più fragili e alle famiglie che quotidianamente affrontano una malattia rara.





Protagonista della serata sarà l’esposizione delle opere dell’artista Saro Puma, affiancata dall’esecuzione musicale dell’ensemble di trombe del Maestro Nicola Genualdi, con Giovanni Rizzo, Giovanni Sunzeri e Salvatore Neglia. Un connubio artistico pensato per sensibilizzare il pubblico e sostenere le attività dell’AIN, da anni punto di riferimento nazionale per i pazienti narcolettici e ipersonni.

L’Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni svolge infatti un ruolo fondamentale nel promuovere la ricerca scientifica, favorire una corretta informazione sulla patologia e offrire supporto concreto alle famiglie, spesso impegnate in un lungo e complesso percorso di diagnosi, cura e integrazione sociale.

L’evento, ad ingresso gratuito con donazione libera, rappresenta un segnale forte di attenzione e solidarietà, trasformando cultura e partecipazione in un gesto concreto di vicinanza verso chi convive quotidianamente con una malattia rara.

