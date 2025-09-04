Artie 5ive sarà domani (5 settembre) alla Villa Bellini di Catania per l’unico appuntamento siciliano del suo tour estivo. La data è inserita nel cartellone del Wave Summer Music, il festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management e fa parte anche di Catania Summer Fest, la rassegna del Comune di Catania.



Con i suoi 9 dischi di Platino e 12 Oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili, Arti5ive è senza dubbio uno degli artisti più interessanti del momento, non solo per i numeri ma anche per il percepito tanto che molte sono le collaborazioni importanti in questi anni. Da Capo Plaza a Guè, da Ghali a Jake La Furia e Rose Villain, da Anna a Lazza e Bresh passando per Kid Yugi, Digital Astro, Nerissima Serpe, Papa V, Low-Red, Boro, The Night Skinny, Artie ha creato un suo percorso mostrando la consapevolezza che una nuova generazione rap italiana sta emergendo e che raccontare la strada è anche cercare di uscirne attraverso il lavoro, la cultura e la volontà di fare del bene e di aiutare il quartiere e i giovani nella speranza di una vita migliore.



Artie 5ive è lo pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, un rapper italo-sierraleonese classe 2000. Il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome (nome anche del nonno) e dalle 5 vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano da dove proviene. Artie 5ive ha un carattere autentico che non poteva non affermarsi fra i talenti della nuova scuola del rap, riuscendo nel suo intento e coronando il proprio percorso fra i nomi più in vista del presente.



I biglietti per la data di Catania sono disponibili online su Ticketone e nelle prevendite abituali. Dal pomeriggio di domani potranno essere acquistati al botteghino di Villa Bellini.





