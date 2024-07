Il team Cirilla ha vissuto 7 giorni di “passione” sportiva. Sabato 22 giugno gli allievi del maestro Cirilla hanno affrontato e superato egregiamente gli esami per l’avanzamento di cintura a culmine di una intensa e proficua stagione sportiva. Domenica 23 in trasferta a Catania una compagine di atleti under 12 da tutta la Sicilia si è sfidata per la selezione regionale per il trofeo CONI, che si terrà il prossimo autunno, per rappresentare la nostra regione al cospetto degli altri atleti delle altre regioni d’Italia. Gabriel Galati Pricchia si è classificato al 2° posto, Mattia Gennaro si è classificato al 5° posto, Ilenia Granà si è classificata al 1° posto, Benedetto Morello si è classificato al 3° posto, Mimì Speciale si è classificata al 2° posto, Giorgio Urso si è classificato al 5° posto.

I giorni successivi, 24 fighter hanno completato coreografie, demo e percorsi ad ostacoli per l’esibizione di fine anno, venerdì 28 è andato infatti in scena lo “Show Kick” dove la fusione di musica e tecniche di kickboxing hanno fatto da padrone. La location, ancora una volta grazie alla rinnovata stima e fiducia della dottoressa Maria Rosaria Catalioto nei confronti del Maestro Angelo Cirilla e di tutta l’equipe è stata la migliore possibile: il palasport Mangano di Sant’Agata di Militello. Un fiore all’occhiello di tutto il comprensorio nebroideo e non solo. Tutti i convenuti hanno apprezzato l’eterogeneità di questo sport che non è solo calci e pugni ma anche disciplina, controllo, coordinamento e ritmo cosi come amicizia e solidarietà tra compagni di squadra… Premi e abbracci per tutti e via in pizzeria a festeggiare assieme in un ulteriore momento di convivialità anche con le famiglie. Un ringraziamento va alla ditta RIECA per il simpatico cadeaux omaggiato agli atleti per rinnovare il suo supporto alla squadra come ha fatto in passato.

Luogo: Palasport Mangano , VIA CERNAIA, SANT’AGATA DI MILITELLO, MESSINA, SICILIA

