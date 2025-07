Venerdì 25 e sabato 26 luglio 2025 arriva il musical più magico dell’estate! Il Palazzo Vigo di Torre Archirafi diventa il regno incantato dello spettacolo “Figli delle Favole”, dove le principesse e i principi più amati delle favole Disney realizzeranno insieme agli spettatori tre meravigliosi desideri.

Sarà uno spettacolo originale, ricco di emozioni, musiche travolgenti e incantevoli sorprese. Un’esperienza magica per tutta la famiglia interpretata dai performer dell’Accademia del Musical BMA, società affiliata ASI, comitato provinciale di Catania presieduto da Angelo Musmeci, con il patrocinio del Comune di Riposto, in collaborazione con SicilTour.





Lo spettacolo scritto, diretto e musicato da Giuseppe Caudullo “Figli delle Favole” inaugura il festival solidale più atteso: BMA Land! Non solo divertimento durante le serate organizzate dall’accademia, ma anche concreta solidarietà. Ogni attività, infatti, sostiene la preziosa missione del Banco Alimentare della Sicilia ODV grazie alle offerte degli spettatori che andranno interamente inserite nella scatola della solidarietà. Durante BMA Land si potranno anche donare giocattoli e vestiti per restituire sorrisi e dignità a chi ne ha bisogno. Per tutte le informazioni sullo spettacolo e per conoscere il programma ufficiale con tanti straordinari appuntamenti basta consultare la pagina ufficiale Accademia BMA – Accademia del Musical.





“Gli eventi organizzati dalla BMA sono sempre di alto profilo – commenta il presidente provinciale ASI, Angelo Musmeci -. Questo in particolare è molto atteso dalle famiglie e soprattutto dai più piccoli che verranno catapultati in un mondo incantato tra principi e principesse, con musiche e danze che terranno gli spettatori incollati alla sedia. E poi spazio per la solidarietà, una delle mission del terzo settore di cui da sempre si occupa ASI”.

