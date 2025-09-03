Fine settimana ricco di appuntamenti per il settore delle arti marziali grazie a due importanti eventi promossi dal comitato provinciale ASI Catania, presieduto da Angelo Musmeci.

Domenica 7 settembre alle 10.30 al lido Le Palme di viale Kennedy (Plaia) a Catania i maestri Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco terranno il seminario teorico-pratico di difesa personale femminile intitolato “Donna forte”. Si tratta di un evento gratuito al quale possono partecipare tutte le donne interessate. In un momento storico così delicato, nel quale sono innumerevoli, purtroppo, gli episodi di violenza femminile, la partecipazione a questo corso può incoraggiare le donne a sentirsi più sicure e a difendersi di fronte ad una aggressione. “Si tratta di semplici e pratiche tecniche di autodifesa che possono salvare la vita – spiega il presidente ASI Catania, Angelo Musmeci -. In questo senso, ASI è molto sensibile al tema della violenza sulle donne, tanto che nel corso dell’anno sono tanti gli appuntamenti come questo. Un corso gratuito rivolto al mondo femminile può aiutare ad avere maggiore consapevolezza di sé davanti al pericolo. Auspichiamo che le tecniche imparate non debbano mai servire, ma in caso di un tentativo di aggressione è giusto che la donna sappia come difendersi. Anche questo tema si inserisce nell’impegno che ASI porta avanti nel sociale”.

Sabato 6 settembre, invece, presso il centro federale Fijlkam di via boschetto della Playa, 55 a Catania si terrà lo Stage regionale ASI di karate. Il maestro Santo Torre sarà impegnato nella pratica Enpi e relativo bunkai: dalle 16 alle 17:30 rivolto ai ragazzi fino agli under 14, mentre dalle 18 alle 19:30 dai cadetti ai master. Nella stessa giornata, il maestro Stefano Maniscalco e il maestro Emanuele Bruno insegneranno approfondimenti di judo applicati al kumite, dalle 16 alle 17:30 dai cadetti ai master, mentre dalle 18 alle 19:30 dai ragazzi agli under 14. L’incontro è aperto a tutte le sigle e si può partecipare a entrambi gli allenamenti.

