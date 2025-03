Tutto pronto al Palazzetto dello sport di Caltagirone (Catania) in via delle Industrie, 27 per la “Coppa Primavera” karate ASI, edizione 2025. L’evento si terrà domenica prossima 16 marzo, con appuntamento alle ore 8:30 per l’iscrizione degli atleti, mentre alle ore 9:00 inizieranno le gare: 1° Tatami Kata fanciulli-ragazzi, 2° Tatami Kata esordienti-cadetti-juniores, 3° Tatami Kata seniores-master. Si tratta di un evento organizzato dai maestri Carmelo Musmeci (che è responsabile regionale del settore arti marziali karate ASI) e Ignazio Condorelli, con il patrocinio dell’ASI provinciale di Catania presieduta da Angelo Musmeci, di Asi nazionale sezione karate, dal Coni e dal dipartimento di Sport e Salute.





La manifestazione sportiva promozionale non agonistica “Coppa Primavera” karate ASI torna, dunque, dopo il successo dello scorso anno al Palazzetto dello sport di Belpasso, dove hanno partecipato 15 associazioni sportive con oltre 180 giovani atleti, applauditi da un numeroso pubblico.

Quest’anno ad aderire saranno 16 associazioni sportive provenienti da diverse province della Sicilia, con circa 200 atleti. Al termine della giornata saranno consegnati premi, attestati e targhe ricordo ai partecipanti.





“La coppa 2025 fa un ulteriore passo in avanti dopo la brillante edizione dello scorso anno – commenta Angelo Musmeci, presidente provinciale ASI Catania -. Siamo soddisfatti di questo crescendo di interesse per questa manifestazione amatoriale che, sostanzialmente, apre anche quest’anno le attività del settore arti marziali di Asi Sicilia. Attendiamo, dunque, con ansia questo ulteriore momento di sport e socializzazione che coinvolgerà tantissimi ragazzi in una disciplina sana, grazie al lavoro e all’impegno dei nostri maestri istruttori”.

