Aria pura, atmosfera estiva, divertimento oltre le aspettative e sport condiviso: c’erano tutti gli ingredienti, domenica scorsa, 1 ottobre 2023, per la 1ª Gara Amatoriale del “Carriolo a Pallini” che si è svolta a Dagala del Re, frazione del comune di Santa Venerina, ideata dall’ASD Regis Dagala, società affiliata ASIComitato Provinciale di Catania, presieduto da Angelo Musmeci, in collaborazione con altre realtà locali. In particolare la giornata è stata resa possibile grazie all’impegno degli organizzatori Rosario di Pietro, Claudio Fresta, Daniele Mammino e Salvatore Leonardi con le associazioni La Fenice per Santa Venerina, Movimento di Unità Sociale e Commissione dei festeggiamenti di Maria Immacolata.

La manifestazione è stata organizzata mantenendo la massima sicurezza nei percorsi, sia per chi gareggiava che per il numeroso pubblico presente.

Un tuffo nel passato per assaporare i giochi della tradizione con grande divertimento e passione. In un complesso percorso di 400 metri, tra ripide discese e insidiosi ostacoli, 61 partecipanti provenienti da tutta la provincia di Catania, ma anche da località fuori dai confini etnei, hanno gareggiato suddivisi in categorie: 12 bambini da 1 a 12 anni, 14 con il carriolo tradizionale, 2 con carriolo biposto, 5 con carriolo elaborato, 18 su trike e 10 in protokar.

Questa la classifica dei vincitori.

Classifica (TEMPO IN SECONDI):

BAMBINI DA 1 A 12 ANNI

i 12 bambini sono stati tutti premiati, ma si sono classificati nei primi 3 posti:

1° PARASILITI SEBASTIANO 32.09

2° PAPA ASIA 34.00

3° SCOGLIO GRETA 35.71

CARRILO TRADIZIONALE:

1° BLASCO ALFIO 35.93

2° BLASCO LUCIANO 37.66

3° ZAPPALA’ NELLO 39.43

CARRIOLO BIPOSTO:

1° BLASCO GRECO 38.47

2°LAZZARO PIETRO 54.17

CARRIOLO ELABORATO:

1° VASTA PAOLO 28.12

2° BLASCO IGNAZIO 28.28

3° MANNANICI CARMELO 28.85

TRIKE:

1° ZAPPALA’ NELLO 30.04

2° SCOGLIO CRISTIAN 30.25

3° ROMEO IVAN 30.54

PROTOKAR:

1° DI MAURO GIUSEPPE 28.45

2° BATTIATO ROSARIO 29.01

3° GRECO SALVATORE 29.23

PREMIATO IL PARTECIPANTE PAOLO VASTA PER IL MIGLIOR TEMPO IN ASSOLUTO CON 28.12

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.