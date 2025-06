Sarà un bellissimo momento di sport, una occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, per appropriarsi di uno spazio suggestivo della città. Giunta alla 12a edizione (partita da Roma lo scorso febbraio), la “Corsa del Ricordo” storia sport e memoria, per il terzo anno consecutivo fa tappa a Catania. L’appuntamento fissato per il prossimo 1 giugno a partire dalle 9.30 in piazza del Tricolore sul Lungomare di Catania, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dal presidente del comitato provinciale Asi Catania Angelo Musmeci e dal suo vice Sergio Platania. Assieme a loro l’assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi, in rappresentanza dell’amministrazione, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il delegato Coni per la provincia di Catania, Davide Bandieramonte, il prof. Marco Leonardi storico e ricercatore presso l’Università di Catania.







L’evento è ideato e promosso da Asi, in collaborazione con ANVGD e vuole ricordare, attraverso il running, la tragedia delle foibe e l’esodo forzato delle popolazioni Giuliano Dalmate, di Fiume, dell’Istria e di Pola alla fine della seconda Guerra Mondiale. Tra le sue tappe, appunto la città etnea, grazie all’impegno del comitato provinciale ASI Catania presieduto da Angelo Musmeci, con il sostegno di ASI Sicilia e ASI nazionale con i rispettivi presidenti Maria Tocco e Claudio Barbaro.

“La Corsa del Ricordo – dice il presidente Asi Catania Angelo Musmeci – è una manifestazione nazionale che il nostro ente, ASI, ha promosso già dal 2014 e che diventa ogni anno sempre più importante coinvolgendo tante città italiane, da nord a sud, e da tre anni anche Catania. Attraverso questo evento sportivo, ASI e il mondo dello sport, vogliono dare un contributo, affinché le nostre radici, la nostra storia, a volte anche tragica del popolo italiano, non sia dimenticata attraverso delle azioni che non creano muri o steccati, ma invece aprono ponti, di collaborazione, di unione fra tutti. Perché lo sport è questo, è vita, è salute, è promozione dei valori di pace e di solidarietà. Devo ringraziare l’amministrazione comunale perché sta facendo rinascere Catania sotto il profilo dell’impiantistica sportiva”.





La tappa di Catania é patrocinata dal Comune, grazie al sindaco Enrico Trantino e all’assessore allo sport Sergio Parisi, dall’ARS con il presidente Gaetano Galvagno, dalla Regione Siciliana con l’assessore allo sport Elvira Amata, dal CONI con il neo presidente regionale Enzo Falzone e dalla Fidal Sicilia, con la collaborazione logistica della Runway Communication.

“Ancora un’iniziativa sportiva a Catania, ma anche un appuntamento per ricordare, per tenere in memoria quello che purtroppo forse per tanti decenni era un po’ sfuggito – commenta l’assessore comunale allo sport Sergio Parisi – . La Corsa del Ricordo è un ulteriore segnale di quanto Catania sia attrattiva sulle manifestazioni sportive e di quanto Catania sia avanti riguardo la bontà della classe dirigente sportiva che riesce ad organizzare sempre eventi di alto livello, ma soprattutto eventi che mettono in luce quanto lo sport sia importante nella nostra città. Noi abbiamo una città che ha tante società prestigiose, tanti atleti che hanno conquistato titoli importanti e quindi tutte le iniziative e le manifestazioni sportive come questa, offrono anche l’idea di una Catania sportiva di altissimo livello”.

“È una bella iniziativa – aggiunge il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi – che coniuga bene sport e storia e che sostengo ogni anno con piacere, perché gli organizzatori riescono a celebrare un momento storico importante per il Paese senza alcuna divisione, anzi, a caratterizzare questo evento è proprio l’unione e la condivisione, attraverso lo sport”.





Tra i partner anche Sport e Salute Sicilia, UNVS, il Comitato 10 febbraio e numerosi sponsor tecnici. Per il delegato Coni Catania Davide Bandieramonte: “È un evento che seguiamo sempre con attenzione, specialmente perché coinvolge non solo tanti sportivi, ma anche tanti giovani”.

“Rivedersi e rincontrarsi in occasione di questa maratona – dice il prof. Marco Leonardi storico dell’università di Catania – significa da un lato ricordare quanti hanno versato il proprio sangue innocente nella tragedia delle foibe, dall’altro ribadire il valore dello sport come momento di aggregazione, come momento identitario, come momento nella formazione di una coscienza collettiva e di una coscienza civile”. Location d’eccezione, nuovissima rispetto agli anni passati, sarà la suggestiva piazza del Tricolore, sul lungomare di Catania, con il suo panorama mozzafiato e il suo percorso naturale che farà da sfondo alla gara podistica dal doppio circuito, uno per professionisti e un altro per dilettanti.

La gara si terrà dunque domenica 1 giugno a partire dalle 9:30, con raduno in piazza del Tricolore. Il circuito, lungo viale Ruggero di Lauria dovrà essere percorso 6 volte per la gara competitiva (8,4 km totali) e 3 volte per la gara non competitiva (4,2 km totali). I partecipanti alla gara non competitiva potranno iscriversi direttamente sul posto. Per tutte le informazioni o per iscriversi alla gara basta consultare le pagine social e il sito web di ASI Catania oppure compilare il modulo inserito sul sito web www.corsadelricordo.it

