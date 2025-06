Una mattina dedicata alla passione per motori e gli aerei, un binomio speciale per gli ex pazienti guariti dal cancro, coinvolti nel progetto finanziato dal Ministero delle Politiche sociali, “O.P.S. (Oncoematologia pediatrica siciliana) Costruiamo insieme il loro futuro”, di Aslti.

L’iniziativa all’aero club “Beppe Albanese”, a Boccadifalco, e’ stata organizzata dal motoclub “La Fratellanza”, con “Un Bonsai per un Sorriso e in collaborazione con la Guardia di Finanza e i Carabinieri dei Comandi provinciali di Palermo.

Accompagnati dalle loro famiglie, 30 bambini e ragazzi tra i 4 e i 20 anni, hanno passato una mattina speciale all’aero club, hanno sorvolato il golfo di Mondello, Sferracavallo, Montepellegrino e Castello Utveggio, dopo essere partiti dalla pista nord a bordo di quattro Tampico TB9 e di un P 66, messi a disposizione dall’aero club che, da tempo, porta avanti progetti di solidarietà e di impegno sociale.





Il “gruppo” di Aslti è stato affiancato dai volontari, dalla psicologa Paola Guadagna, e dalla presidente dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, Antonella Gugliuzza che ha sottolineato:

“L’ebrezza di un volo in aereo, un giro sull’ Harley Davidson, rappresentano un momento di libertà e spensieratezza oltre che di meraviglia per i nostri piccoli pazienti che, ogni giorno, affrontano battaglie silenziose con una forza straordinaria. Ringraziamo il Motoclub La Fratellanza, l’ Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, per aver organizzato un evento così speciale, un’esperienza unica che resterà nei cuori dei bambini e in quelli delle loro famiglie”.

Per Ilde Vulpetti, responsabile dell’area operativa e fundraiser di Aslti, “la partecipazione a questo evento è una conferma del successo e dell’entusiasmo ottenuti nel gennaio del 2023, sempre all’aeroclub di Boccadifalco, sono iniziative in linea con la mission del progetto e dell’associazione : il reinserimento psicologico e sociale dei bambini e degli adolescenti”.

La mattina all’aereo club di Boccadifalco, è stata anche animata dal giro sulle Harley Davidson con i componenti del Motoclub “La Fratellanza”, per sperimentare la forza di un mito; poi la visita negli hangar dell’aeroporto con i piloti e i moticiclisti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza dei Comandi provinciali di Palermo.

