Il viaggio della prevenzione dell’Asp di Palermo ha fatto tappa ieri a Torretta dove a bordo dei camper e all’interno degli ambulatori mobili sono state effettuate 455 prestazioni. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Lions Club Carini e con il supporto della locale Amministrazione comunale, ha richiamato utenti da tutto il comprensorio.

Ottima la risposta al nuovo servizio di consulenza e orientamento alla Salute mentale con un psicologo che ha fornito indicazioni sulle prestazioni offerte dalle varie articolazioni del dipartimento.





Sono stati 79 gli esami degli screening oncologici, mentre 46 i prelievi per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, HIV e Sifilide), 51 gli esami dello screening del diabete, 50 per lo screening audiometrico e 120 della prevenzione cardiovascolare. Tanti anche i bambini che accompagnati dai genitori hanno fatto ingresso nell’area pediatrica degli screening visivo e logopedico (riservato ai piccoli tra 3 e 8 anni) con 46 prestazioni complessive, mentre gli operatori dello sportello amministrativo hanno esitato 36 richieste (tra esenzione, ticket, rilascio tessera sanitaria e cambio) e i veterinari nell’area dedicata hanno impiantato 13 microchip.





Il tour dell’Open day itinerante degli screening dell’Asp di Palermo proseguirà l’11 febbraio a Campofelice di Roccella dove in Piazza Garibaldi verrà allestito il villaggio della prevenzione. Tra le prestazioni che verranno assicuratore, in collaborazione con il Lions Club Madonie ed il supporto dell’Amministrazione comunale, ci sarà anche lo screening oculistico per adulti. (nr)

