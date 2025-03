Ieri, presso il centro fieristico le ciminiere, si è svolta un’assemblea d’istituto dedicata a un tema di grande importanza e attualità: il bullismo e le sue drammatiche conseguenze. L’evento ha visto la partecipazione straordinaria di Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, il giovane la cui storia ha ispirato il film *Il ragazzo dai pantaloni rosa*. Tra gli ospiti era presente anche la giornalista Laura Di Stefano, che ha arricchito il dibattito con la sua esperienza nel campo dell’informazione e della sensibilizzazione su queste tematiche.

L’assemblea è stata aperta dal rappresentante d’Istituto, Mario Sipala, che ha introdotto il tema sottolineando la necessità di promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione.





L’intervento di Teresa Manes è stato il momento più toccante della giornata. Con grande forza e sensibilità, ha raccontato la storia di suo figlio Andrea, vittima di bullismo per il semplice desiderio di esprimere liberamente la propria personalità. La sua testimonianza ha profondamente colpito gli studenti, suscitando emozioni forti e una grande partecipazione.

Dopo il suo intervento, si è aperto un dibattito interattivo, durante il quale gli studenti hanno avuto la possibilità di fare domande e condividere le proprie esperienze. Molti hanno espresso la volontà di impegnarsi attivamente nella lotta contro il bullismo, dimostrando grande sensibilità e maturità.





L’evento si è concluso con un momento di riflessione collettiva e l’invito a trasformare le parole in azioni concrete. Un sentito ringraziamento va alla professoressa Gatto e alla preside Anna Spampinato per il loro supporto, a tutti i rappresentanti di Istituto e della Consulta del Convitto Cutelli per l’impegno nell’organizzazione, alla giornalista studentesca Vittoria La Manna e al segretario della CPS Andrea Perla per la loro preziosa presenza e contributo al dibattito. La scuola ha ribadito il proprio impegno nel contrastare il bullismo attraverso iniziative di sensibilizzazione e supporto psicologico per gli studenti in difficoltà.

Questa assemblea ha rappresentato un’importante occasione di crescita per tutti i partecipanti, ricordando che il rispetto e la comprensione reciproca sono i pilastri di una comunità scolastica sana e inclusiva.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

