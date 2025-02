Sarà l’I.I.S. “G. D’Alessandro” di Bagheria a ospitare la prossima assemblea volta a riflettere insieme sul significato della “marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia”, che il Centro Studi Pio La Torre promuoverà il prossimo 26 febbraio.

Sarà l’occasione per affrontare i temi scelti come parola d’ordine per questa edizione della manifestazione, sulla cui storia i ragazzi saranno invitati a redigere un elaborato che sintetizzi il valore civile, rappresentando questo evento, anche in relazione al loro personale coinvolgimento.

L’assemblea si svolgerà nell’auditorium dell’istituto, in via Sant’Ignazio di Loyola 7/N, e vi prendertà partte Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Pio la Torre.

Luogo: I.I.S. “G. D’Alessandro” , via Sant’Ignazio di Loyola , 7/N, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

