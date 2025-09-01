Si è svolta il 31 agosto a Catania l’assemblea ispettoriale delle Comunità Educative Pastorali delle opere salesiane e a conduzione laicale della Sicilia, momento di confronto e avvio del nuovo anno pastorale, che avrà come tema “Saldi nella fede”.

Ad aprire i lavori è stato l’ispettore don Domenico Saraniti, che ha sottolineato l’urgenza di educare i giovani alla fede, riscoprendo prima di tutto il senso di essa all’interno delle comunità.





“Il rapporto tra i giovani e la fede è un tema sia complesso sia in continua evoluzione. Se da un lato si registra una diminuzione della pratica religiosa tradizionale, dall’altro si osserva un crescente interesse per la spiritualità e la ricerca di senso nell’esperienza religiosa. I giovani, infatti, non percepiscono la fede come una tradizione, ma la vivono come un’opzione personale da esplorare”, ha spiegato l’ispettore.

Nel suo intervento, don Saraniti ha richiamato anche il ruolo educativo della fede: “Educare significa svelare l’uomo all’uomo. È il compito della fede: far comprendere che siamo stati fatti per essere come Dio, che il destino dell’uomo è quello di scoprirsi sempre di più Figlio di Dio ad immagine di Cristo. (…) Viviamola e testimoniamola con gioia, certi che il Signore cammina con noi e continua a chiamarci ogni giorno per nome.”





Non è mancato il riferimento a don Bosco e al suo metodo educativo, fondato sulla fede e sull’annuncio: educare i giovani con il cuore del santo torinese resta il filo conduttore del cammino.

Nella seconda parte dell’assemblea c’è stata la presentazione delle nuove linee pastorali e dei percorsi di animazione ispettoriale, che accompagneranno salesiani e laici nel nuovo anno educativo e spirituale.

Nello specifico don Gianni Lo Grande, Vicario Ispettoriale, ha presentato la programmazione generale e del settore Formazione. A seguire don Emanuele Geraci ha presentato le linee programmatiche dell’animazione vocazionale e missionaria.





La parte della Comunicazione Sociale, asse trasversale della pastorale salesiana, è stata curata da don Orazio Moschetti. Infine don Alberto Anzalone, delegato di Pastorale Giovanile ha presentato l’area dell’animazione sociale.

Inoltre è stata presentata anche la programmazione degli impegni di Famiglia salesiana a cura del delegato Don Carmelo Umana.

Nel pomeriggio si è tenuto un confronto per gruppo e l’assemblea si è conclusa con la celebrazione e l’insediamento del nuovo vicario ispettoriale.

