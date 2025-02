È stata convocata dal Sindaco Paolo Amenta per martedì pomeriggio 18 febbraio 2025, alle ore 17:00, presso la sala di Palazzo Messina Carpinteri in via XX Settembre 36 (sede della Biblioteca comunale), l’Assemblea Pubblica per la scelta da parte dei cittadini dei progetti da finanziati con il Bilancio Partecipativo 2024 messo a disposizione dall’Amministrazione comunale in applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge regionale 28/1/2014 n. 5.

La somma impegnata per questa edizione (2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, come previsto dalla normativa) è pari a 7.861,14 euro, e saranno due, così come lo scorso anno, i progetti finanziabili per l’area tematica “Tutela e valorizzazione delle festività e tradizioni religiose” decisa dalla Giunta con delibera n. 113 del 19/12/2024, per un massimo di 3.930,57 euro ciascuno.





Allo scadere del termine fissato dal Bando sono stati due i progetti presentati, pubblicati e consultabili sul sito istituzionale del Comune www.comune.canicattinibagni.sr.it (cerca, Bilancio Partecipativo 2024):

– Progetto della Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Michele sulla “Valorizzazione festa del Santo Patrono San Michele Arcangelo”;

– Progetto Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice “Festa Maria SS. Ausiliatrice 2025”.

Entrambi i progetti presentati sono stati giudicati ammissibili dal Tavolo Tecnico previsto dal Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo e, pertanto, passano alla successiva fase del voto da parte dei cittadini.

Prima di procedere alla votazione, che si svolgerà dalle ore 17:30 alle ore 19:00, i singoli progetti saranno illustrati dai rispettivi presentatori.

Si ricorda che possono votare tutti i cittadini maggiorenni e residenti a Canicattini Bagni.





