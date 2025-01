“La posizione espressa oggi da Igor Taruffi è assolutamente condivisa. Il Pd ha bisogno di tornare a parlare con le persone per risolvere le problematiche che le attanagliano e non discutere di burocrazia e come portare avanti un congresso. Chiaramente, per evidenti questioni di natura organizzativa, ha prevalso la linea che chiedeva il rinvio dell’assemblea, dato che erano presenti, come previsto, pochi delegati, segno che andare a sportellate non è una linea vincente”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare Pd all’Ars, Mario Giambona, a proposito dell’assemblea regionale di partito dove ha partecipato anche Igor Taruffi, segretario organizzativo nazionale.

“Il Pd non può commettere altri passi falsi. Discutere di questioni interne al partito sugli organi di stampa non è una buona strategia – continua -. In questo modo si cedono terreno e campo ad un governo di centro-destra che vuole solo accrescere il proprio consenso senza preoccuparsi di risolvere le emergenze che ci sono in Sicilia e nelle regioni del Sud”. Giambona conclude il suo pensiero auspicando che “come indicato da Taruffi bisogna concentrarsi e restare uniti come richiesto dalla segretaria Schlein. L’obiettivo resta quello di andare al prossimo congresso con regole trasparenti e con uno spirito solidale che ci permetta di affrontare con tutte le nostre forze le prossime sfide che ci aspettano”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.